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Царьград

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Геофизическая служба: землетрясение в Японии не угрожает Камчатке

Геофизическая служба: землетрясение в Японии не угрожает Камчатке

28 июля мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в японской префектуре Кумамото. Руководитель камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров подтвердил, что это событие не представляет угрозы для Дальнего Востока России.

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