Геофизическая служба: землетрясение в Японии не угрожает Камчатке

28 июля мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в японской префектуре Кумамото. Руководитель камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров подтвердил, что это событие не представляет угрозы для Дальнего Востока России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии