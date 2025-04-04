Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта медоборудования из США и Индии 

Министерство коммерции КНР сообщило в пятницу о начале антидемпингового расследования в отношении импорта из США и Индии определенных медицинских рентгеновских трубок для компьютерных томографов, а также отдельного расследования конкурентоспособности отрасли в отношении более широкого импорта таких изделий, сообщает romanian.
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