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Welt: Путин точным ходом с дизелем смог изменить отношение Трампа к Зеленскому

Welt: Путин точным ходом с дизелем смог изменить отношение Трампа к Зеленскому

Die Welt считает, что договоренности о поставках российского дизельного топлива помогли Москве повлиять на позицию Трампа в отношении Зеленского.

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