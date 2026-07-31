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Интересовавший «Спартак» форвард Виньяс перешел в «Толуку» за 13,5 млн долларов

28-летний нападающий сборной Уругвая Федерико Виньяс перешел из « Леона » в «Толуку». Как сообщает La Voz de Asturias, игрок подписал четырехлетний контракт с мексиканским клубом.

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