Прием заявок на конкурс «Инвестор года» продлится до 10 декабря, итоги подведут 18 декабря. Компании смогут побороться за награды в восьми номинациях, включая звание «Инвестор года» и «Лучший инвестиционный проект» с тремя категориями по объему вложений.
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