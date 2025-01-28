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Пляжи, общественные территории и Дворец спорта: как преображается Евпатория

Пляжи, общественные территории и Дворец спорта: как преображается Евпатория

Евпатория активно участвует в реализации национальных проектов. Год от года город продолжает преображаться: появляются новые благоустроенные общественные пространства, детские и спортивные площадки и даже пляжи.

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