Байден рассказал, когда Украина вступит в НАТО

Константин Котельников

Дед Седуксен ничем не рискует, он уже "чущности" видит. Его уже давно черти ждут, поэтому он волен болтать помелом, мертвые сраму не имут... А вот про "Украину в НАТО" это надо посмотреть, будет ли что принимать-то? Что-то меня гложут смутные сомнения, переживет ли бывшая Украина зиму...