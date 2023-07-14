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Байден рассказал, когда Украина вступит в НАТО

Байден рассказал, когда Украина вступит в НАТО

Этого не случится, пока идет конфликт, отметил президент США Украина вступит в НАТО, но не в ходе конфликта, заявил президент США Джо Байден.

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Комментарии
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Константин Котельников
Дед Седуксен ничем не рискует, он уже &quot;чущности&quot; видит. Его уже давно черти ждут, поэтому он волен болтать помелом, мертвые сраму не имут... А вот про &quot;Украину в НАТО&quot; это надо посмотреть, будет ли что принимать-то? Что-то меня гложут смутные сомнения, переживет ли бывшая Украина зиму...
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