ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Словакия и Венгрия отказались участвовать в новом кредите ЕС для Украины. Это – один из итогов брюссельской встречи лидеров Евросоюза, на которой глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от них еще €70 млрд.