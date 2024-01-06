Они там просто боролись против сепаратизма, а вы напали!

Evgenija Palette Именно! Оказавшись в ДРУГОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОДЧИНЕНИИ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ СТРАНЫ - СССР - Украина никогда не меняла своей ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ. И, если ХОХЛЫ ТОГДА ВОЗНАМЕРИЛИСЬ УХОДИТЬ ИЗ СОЮЗА, то и флаг им в руки! НО БЕЗ ВСЕГО, ЧТО ОНИ ПОЛУЧИЛИ ОТ "ДОБРЕНЬКИХ" РУССКИХ И ТОГО, ЧТО ИМ НИКОГДА НЕ ПРИНАДЛЕЖАЛО... ( А дальше заработали АФЕРИСТЫ ЯНКИ в надежде отжать себе КРЫМ...).... Так, что НЕ ВОЙТЕ, ГОСПОДА ХОХЛЫ! ВСЁ ВЕРНЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ...

Вик Норд Бандеровцев спас хрущ,и реабилитировал,кстати...,наравне с участниками ВОВ,а хохол это не просто уничижительное прозвище,это личинка бандеровца,готовая вылупить мерзавца способного не только скакать,как вы знаете,а теперь задача Путина ВЫДАВИТЬ это дерьмо(оставшиеся 10-15 миллионов) из тюбика,в Европу,их не исправишь,их можно только уничтожить,по этому пусть их гнобят любители знойных украинских попок,но где ни будь в Португалии,плиииз! А мы с экономим боеприпасы,и оставим свои руки чистыми,нам ещё прибалтам напоминать их место у параши,и молдавским цыганам кибитки дарить,что б было на чём в Румынию доехать... .