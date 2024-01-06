Василий Вереск Как только интенсивность российских ударов пошла вверх, сразу тут, в нашем инфопространстве резко активизировались вопли "Аа-ааа! Там тоже такие же русские люди, а вы пришли к ним домой, и их же убиваете! О-оой! А они просто защищают свою ихнюю Родину, борются против сепаратизьму! Гады-звери!!! Далойвайну, штыкфземлю!!!" Ну стараются ещё вместо слова "вы" (пришли и убиваете) орать "МЫ".
Они там просто боролись против сепаратизма, а вы напали!
Комментарии
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Evgenija Palette
Именно! Оказавшись в ДРУГОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОДЧИНЕНИИ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ СТРАНЫ - СССР - Украина никогда не меняла своей ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ. И, если ХОХЛЫ ТОГДА ВОЗНАМЕРИЛИСЬ УХОДИТЬ ИЗ СОЮЗА, то и флаг им в руки! НО БЕЗ ВСЕГО, ЧТО ОНИ ПОЛУЧИЛИ ОТ "ДОБРЕНЬКИХ" РУССКИХ И ТОГО, ЧТО ИМ НИКОГДА НЕ ПРИНАДЛЕЖАЛО... ( А дальше заработали АФЕРИСТЫ ЯНКИ в надежде отжать себе КРЫМ...).... Так, что НЕ ВОЙТЕ, ГОСПОДА ХОХЛЫ! ВСЁ ВЕРНЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ...
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3 час.
Вик Норд
Бандеровцев спас хрущ,и реабилитировал,кстати...,наравне с участниками ВОВ,а хохол это не просто уничижительное прозвище,это личинка бандеровца,готовая вылупить мерзавца способного не только скакать,как вы знаете,а теперь задача Путина ВЫДАВИТЬ это дерьмо(оставшиеся 10-15 миллионов) из тюбика,в Европу,их не исправишь,их можно только уничтожить,по этому пусть их гнобят любители знойных украинских попок,но где ни будь в Португалии,плиииз! А мы с экономим боеприпасы,и оставим свои руки чистыми,нам ещё прибалтам напоминать их место у параши,и молдавским цыганам кибитки дарить,что б было на чём в Румынию доехать... .
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2 час.
Valentina hohlova
хитрож-сть хитрованство брехливость никто не отменял. Каким ты был таким ты и осталась Окрайна. по-моему это на века. гарант уйдёт когда-нибудь а мы с этим и останемся. если кого-то и жаль то только нас Россию.
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39 мин.
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