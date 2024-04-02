Депутат Водолацкий: ВС России выходят к водохранилищу у Кременной в ЛНР

Военные России выходят к водохранилищу рядом с населенным пунктом Кременная в ЛНР. Об этом заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом республики, депутат ГД РФ Виктор Водолацкий в беседе с РИА «Новости».
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