Итоги переговоров американского миллиардера, крупного девелопера, давнего друга и специального посланника президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке и по диалогу с Россией Стива Уиткоффа с российским руководством в Санкт-Петербурге 21 октября вполне очевидны: стороны договорились договариваться дальше, но теперь – в условиях поставок дизеля из РФ на мировые рынки.