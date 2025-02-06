Седокова раскрыла, как ее сын узнал о смерти Тиммы

Российская певица Анна Седокова рассказала в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ее сын Гектор узнал о смерти своего отчима Яниса Тиммы от посторонних людей в баскетбольном лагере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии