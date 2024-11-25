Почему не стоит мариновать мясо в имбире и другие тонкости кулинарии

Можно долго мучить браузер в поисках самого лучшего рецепта маринада для мяса. Но знаете ли вы, что некоторые ингредиенты распространенных маринадов могут здорово подпортить текстуру мяса и его вкус, что сделает его не столь аппетитным? Мы знаем двух очень дотошных поваров, которые готовы просветить нас в этом вопросе, подкрепляя свою точку зрения научными фактами.