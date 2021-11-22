История жизни, редкой непотопляемости и удивительной востребованности Чубайса далеко не окончена и ждёт своих биографов

Евгений Сатановский: История жизни и приключений, редкой непотопляемости и удивительной востребованности Чубайса далеко не окончена и ждёт своих биографов Телеграм канал АРМАГЕДДОНЫЧ Можно много писать о состоянии дел в госкорпорации "Роснано", у которой финансовые дела таковы, что торги её бумагами на Московской бирже приостановлены - небывалый случай и колоссальный удар по репутации всей отечественной системы госкорпораций, да что толку? Десятки миллиардов долгов и убытков, при том, что история "Роснано" - это классический пример того, как НЕ НУЖНО вести бизнес.