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Топурия объяснил, почему хочет подраться с Махачевым

Топурия объяснил, почему хочет подраться с Махачевым

Чемпион UFC в полулёгком весе грузин Илия Топурия высказался о бое с россиянином Исламом Махачевым. «Мне не нравится быть хулиганом и драться с людьми, в отношении которых я на 100% уверен, что надеру им задницу.

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