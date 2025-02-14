Топурия объяснил, почему хочет подраться с Махачевым

Чемпион UFC в полулёгком весе грузин Илия Топурия высказался о бое с россиянином Исламом Махачевым. «Мне не нравится быть хулиганом и драться с людьми, в отношении которых я на 100% уверен, что надеру им задницу.
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