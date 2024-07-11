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Песков: решение по дальнобойному оружию США в Германии приведет к холодной войне

Песков: решение по дальнобойному оружию США в Германии приведет к холодной войне

Намерение США разместить в Германии дальнобойное оружие может привести к холодной войне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с Павлом Зарубиным, кадры с их разговором журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

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