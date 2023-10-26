Командир "Ахмата" Алаудинов: в Клещеевке ВСУ потеряли свыше 12 тысяч бойцов

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях в районе села Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР) потеряли свыше 12 тысяч человек.
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