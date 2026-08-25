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За рулем

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В России переписали цены на три кроссовера Haval

В России переписали цены на три кроссовера Haval

В августе Haval в очередной раз переписал российские цены. Сразу три кроссовера – компактный Jolion, «внедорожный» H3 и семейный M6 – подорожали на 50 тысяч рублей, что в зависимости от комплектации составляет 1,4-2,4%.

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