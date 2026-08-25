В России переписали цены на три кроссовера Haval

В августе Haval в очередной раз переписал российские цены. Сразу три кроссовера – компактный Jolion, «внедорожный» H3 и семейный M6 – подорожали на 50 тысяч рублей, что в зависимости от комплектации составляет 1,4-2,4%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии