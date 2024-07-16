В Кургане поздравили со 100-летием ветерана-медсестру ВОВ Анфису Камшилову. Фото

Ветерана Великой Отечественной войны из села Введенского (Курганская область) Анфису Петровну Камшилову поздравил со 100-летием военный комиссар региона полковник Айрат Зарипов и наградил медсестру, дошедшую до Польши.
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