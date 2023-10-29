Капитан из Новосибирска предстанет перед судом за рейсы без лицензии

Водный бизнес новосибирец организовал в Республике Алтай. Следствием установлено, что в августе мужчина, управляя маломерным судном с паромом, осуществил в Турочакском районе перевозку 36 пассажиров и 8 транспортных средств по акватории Телецкого озера.