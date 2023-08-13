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Синнер третий раз вышел в финал «Мастерса»

Восьмая ракетка мира Янник Синнер в Торонто обыграл Томми Пола (6:4, 6:4) и вышел в финал. Итальянец третий раз сыграет в финале «Мастерса».

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