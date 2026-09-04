БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Охота за деньгами участников СВО: «Али-Баба» в погонах создал ОПГ, подключив «невест»

Охота за деньгами участников СВО: «Али-Баба» в погонах создал ОПГ, подключив «невест»

Формы мошенничества вокруг выплат участникам спецоперации становятся все разнообразнее. Одних жертв просто кидают, других убивают Герман Галкин Фото: Александр Полегенько/ТАСС Материал комментируют: Владимир Филичкин В Уфе разоблачили полицейского, придумавшего как сделать свою жизнь в материальном отношении комфортней на выплатах участникам СВО.

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Георгий Корнев

Обвиняемый признал вину частично: «Это были гражданско-правовые отношения, я помогал с телефонами, обмундированием, продуктами — они сами просили, телефоны вернули перед отправкой, а с женами не сговаривался». Чтобы такие "сказки" не прокатывали. и нужен суд присяжных.