Охота за деньгами участников СВО: «Али-Баба» в погонах создал ОПГ, подключив «невест»

Формы мошенничества вокруг выплат участникам спецоперации становятся все разнообразнее. Одних жертв просто кидают, других убивают Герман Галкин Фото: Александр Полегенько/ТАСС Материал комментируют: Владимир Филичкин В Уфе разоблачили полицейского, придумавшего как сделать свою жизнь в материальном отношении комфортней на выплатах участникам СВО.