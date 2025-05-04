В станице Еланской правоохранители демонтировали скульптуры атамана Краснова

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов демонтировали две скульптуры атаману-коллаборационисту Петру Краснову, примкнувшему в ходе Великой Отечественной войны к нацистской Германии, сообщает Telegram-канал Всероссийского казачьего общества.
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