Медвежий угол
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Медвежий угол

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Жёлтый камень зарычал. Взрыв гейзера в Йеллоустоуне заставил посетителей бежать

Жёлтый камень зарычал. Взрыв гейзера в Йеллоустоуне заставил посетителей бежать

В результате извержения в воздух взлетела опасная смесь из горячей кипящей воды, камней и других обломков, которая нанесла значительный ущерб, разрушив окружающий дощатый настил и разбросав обломки на большой территории.

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Комментарии
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Н
Николай
Эх, пособить бы ему маленько!!!
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4 час.
Ольга Коннова
Бог шедьму метит! Вот он и пометил Штаты Елоунстоном! Не убили бы индейцев и вулкан бы не проснулся! Они с ним договаривались! Теперь он  проснулся и видит, что эти сверхчеловеки творят на шарике! Решил их тряхнуть так, чтобы осталась только пятая часть, а другие не пострадали, но сильно задумались! Особенно в Европке!
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4 час.
Игорь Васиков
Миллионы загубленных душь индейцев не простят бледнолицым (да и неграм пожалуй...) их поведения. Пролив имени Сталина сделает руть из Азии в Европу прямым и коротким...
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4 час.

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