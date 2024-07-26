В результате извержения в воздух взлетела опасная смесь из горячей кипящей воды, камней и других обломков, которая нанесла значительный ущерб, разрушив окружающий дощатый настил и разбросав обломки на большой территории.
Жёлтый камень зарычал. Взрыв гейзера в Йеллоустоуне заставил посетителей бежать
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Николай
Эх, пособить бы ему маленько!!!
Ответить
4 час.
Ольга Коннова
Бог шедьму метит! Вот он и пометил Штаты Елоунстоном! Не убили бы индейцев и вулкан бы не проснулся! Они с ним договаривались! Теперь он проснулся и видит, что эти сверхчеловеки творят на шарике! Решил их тряхнуть так, чтобы осталась только пятая часть, а другие не пострадали, но сильно задумались! Особенно в Европке!
Ответить
4 час.
Игорь Васиков
Миллионы загубленных душь индейцев не простят бледнолицым (да и неграм пожалуй...) их поведения. Пролив имени Сталина сделает руть из Азии в Европу прямым и коротким...
Ответить
4 час.
Свежие комментарии