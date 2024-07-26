Жёлтый камень зарычал. Взрыв гейзера в Йеллоустоуне заставил посетителей бежать

Ольга Коннова

Бог шедьму метит! Вот он и пометил Штаты Елоунстоном! Не убили бы индейцев и вулкан бы не проснулся! Они с ним договаривались! Теперь он проснулся и видит, что эти сверхчеловеки творят на шарике! Решил их тряхнуть так, чтобы осталась только пятая часть, а другие не пострадали, но сильно задумались! Особенно в Европке!