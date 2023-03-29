Макдэвид – 6-й игрок в истории НХЛ с 70 очками в гостевых матчах в сезоне. За последние 30 лет – 1-й

Коннор Макдэвид – 6-й игрок в истории НХЛ с 70 очками в гостевых матчах в сезоне НХЛ. Сегодня капитан «Эдмонтона» сделал ассистентский хет-трик в выездном матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (7:4).