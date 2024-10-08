Министр обороны Тайваня опроверг слухи о производстве ПЗРК Stinger

Идею строительства на Тайване завода по производству переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger не обсуждали представители острова и США, заявил глава оборонного ведомства Тайваня Гу Лисюн 8 октября во время выступления в парламенте, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.
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