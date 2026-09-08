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Правозащитник Павлов: ИИ-контент нельзя выдавать за созданный человеком

Правозащитник Павлов: ИИ-контент нельзя выдавать за созданный человеком

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил, что использование ИИ-контента может нарушать права потребителей, если его сознательно выдают за созданный человеком.

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