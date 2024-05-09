Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Пару слов об арестованных резервах РФ

Пару слов об арестованных резервах РФ

Из того, что я читал, мало кто понимает, что арестованные резервы Банка России - до $300 млрд - это акции госкомпаний западных стран (например государственных ж/д Австрии), их гособлигации и доля РФ в уставном капитале МВФ - $35 млрд.

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Комментарии
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Meerflieger
&quot;...дать экономике воздуха - крови - денежной массы в обход запретов ЦБ и минфина ... ! (с)     Такое впечатление складывается, что вы не читаете свои собственные эмоциональные вопли... Шаблонов понаделал? 🤔😉   Русским языком ведь написано: &quot;...о виртуальной конвертации иностранной валюты из ФНБ. Раньше, когда Минфину нужны были деньги из фонда, ЦБ конвертировал валюту в рубли и переводил средства в государственный бюджет. Теперь из-за санкций обмен невозможен, но регулятор ПРОДОЛЖАЕТ при необходимости направлять деньги в госбюджет. При этом валюта, которая должна быть конвертирована, технически остаётся на том же счёте, но меняет владельца...&quot;(с)  Ферштейн? ЦБ таки ДАЁТ &quot;...экономике воздуха - крови - денежной массы...&quot;(с)
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7 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;ЦБ таки ДАЁТ &quot;...экономике воздуха&quot; - ПИНКА ПОД ЗАД  ДАЕТ ЭКОНОМИКЕ цб - под 16 - 20 и более % !                                          Для развития экономике  % ЦБ не доложен превышать 2 % , а еще лучше - быть отрицательным  , с минусовыми %-тами !!!     Только тогда возможен рост экономики  на 5 , на 10 % !                                             А рост  до 45% и выше(как при СССР)  , при капитализмие  , не видать никогда , как своих ушей !                                                                       Вы на пустых фантиках выводы делаете !                                             ЦБ , про правилам игры , руководят МВФ , ФРС , .... и др. международные структуры !   Такие заключены договора и насаждены правила игры и законы  = лишив Россию суверенитета  и  обеспечивая условия для сбора  дани с России   через сферу финансов !                                                                              Для вас , хозяева ЦБ - западные структуры  друзья России ?        Ералаш !
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1 час.
Meerflieger
Не истери, Малик, я тебе ответил на твоё же собственное заявление,  &quot;экономист&quot;, мля... Ты САМ назвал деньги воздухом и кровью экономики. Так вот - ЦБ их ДАЁТ. И именно за счёт замороженных ЗВР, нагло списывая с них (ЗВР) циферки. Из 300 лярдов замороженных, уже списано как бы не 270. Встречал я где-то такую цифру. А может быть и не списано... НО РУБЛИ УЖЕ НАПЕЧАТАНЫ ПОД НИХ. По правилам самого МВФ. И отправлены именно в экономику. В ВПК. (Или ты думаешь, что СВО на &quot;срочносборах&quot; держится?)  Тогда, после нашей Победы, им придётся их вернуть... Сечёшь - дважды деньги будут использованы. И не истери тут своими восклицательными знаками. 😉😃
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1 час.

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