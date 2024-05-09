Пару слов об арестованных резервах РФ

Meerflieger "...дать экономике воздуха - крови - денежной массы в обход запретов ЦБ и минфина ... ! (с) Такое впечатление складывается, что вы не читаете свои собственные эмоциональные вопли... Шаблонов понаделал? 🤔😉 Русским языком ведь написано: "...о виртуальной конвертации иностранной валюты из ФНБ. Раньше, когда Минфину нужны были деньги из фонда, ЦБ конвертировал валюту в рубли и переводил средства в государственный бюджет. Теперь из-за санкций обмен невозможен, но регулятор ПРОДОЛЖАЕТ при необходимости направлять деньги в госбюджет. При этом валюта, которая должна быть конвертирована, технически остаётся на том же счёте, но меняет владельца..."(с) Ферштейн? ЦБ таки ДАЁТ "...экономике воздуха - крови - денежной массы..."(с)

МГ Малик Гумеров "ЦБ таки ДАЁТ "...экономике воздуха" - ПИНКА ПОД ЗАД ДАЕТ ЭКОНОМИКЕ цб - под 16 - 20 и более % ! Для развития экономике % ЦБ не доложен превышать 2 % , а еще лучше - быть отрицательным , с минусовыми %-тами !!! Только тогда возможен рост экономики на 5 , на 10 % ! А рост до 45% и выше(как при СССР) , при капитализмие , не видать никогда , как своих ушей ! Вы на пустых фантиках выводы делаете ! ЦБ , про правилам игры , руководят МВФ , ФРС , .... и др. международные структуры ! Такие заключены договора и насаждены правила игры и законы = лишив Россию суверенитета и обеспечивая условия для сбора дани с России через сферу финансов ! Для вас , хозяева ЦБ - западные структуры друзья России ? Ералаш !