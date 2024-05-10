Kyodo: Япония и США нацелятся на гиперзвуковое оружие России

Соединенные Штаты и Япония определились с параметрами нового комплекса ПРО, пишет Kyodo News.По оценкам аналитиков, общая стоимость совместной разработки нового типа ракеты, способной перехватывать гиперзвуковое оружие, превысит 3 миллиарда долларов США.
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