Глюкоза вернулась в сеть после слухов о том, что ее хотят поместить в клинику

Певица Глюкоза удалила все посты из соцсети. Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк’оZа, сделала заявление после появившихся в прессе слухов о том, что её родные хотят отправить её в реабилитационный центр.
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