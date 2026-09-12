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«Скорость выше на порядок»: эксперты — о запуске в России высокоскоростной сети 5G

«Скорость выше на порядок»: эксперты — о запуске в России высокоскоростной сети 5G

По поручению президента Владимира Путина в России запустили сотовую сеть пятого поколения. Сообщается, что на первых порах 5G развернётся в крупных населённых пунктах, но до конца года зона покрытия высокоскоростного сигнала появится ещё в 50 городах России.

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