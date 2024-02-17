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Алиев и Пашинян провели встречу в Мюнхене при участии Шольца

Алиев и Пашинян провели встречу в Мюнхене при участии Шольца

Global Look Press/Sven Hoppe/dpa Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках Мюнхенской конференции по безопасности при участии канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщает 17 февраля азербайджанское информагенство "Азертадж".

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