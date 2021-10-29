Глава МИД Узбекистана отреагировал на предложение Путина по русскому языку

В Узбекистане с большим интересом было воспринято предложение президента Росси Владимира Путина на недавнем заседании Совета глав государств-участников СНГ об объявлении 2023 года годом «Русского языка как языка межнационального общения в СНГ».
В Узбекистане с большим интересом было воспринято предложение президента Росси Владимира Путина на недавнем заседании Совета глав государств-участников СНГ об объявлении 2023 года годом «Русского языка как языка межнационального общения в СНГ».
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