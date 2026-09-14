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Тренажер словарного запаса: головоломка «7 букв», которая улучшает память и внимание

Тренажер словарного запаса: головоломка «7 букв», которая улучшает память и внимание

В головоломке, которую многие знают с детства, всего 7 букв, но составить из них можно как минимум 10 слов.

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