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Энгельсское соединение дальней авиации готово к приему молодого пополнения осеннего призыва 2022 года

Энгельсское соединение дальней авиации готово к приему молодого пополнения осеннего призыва 2022 года

Часть военнослужащих прибудет из учебных центров, в которых они приобрели начальное военное образование сержантов и младших специалистов солдатских специальностей.

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