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«Аль-Ахли» Сперцяна уступил «Мамелоди Сандаунс» во 2-м раунде Межконтинентального кубка ФИФА

«Аль-Ахли» Сперцяна уступил «Мамелоди Сандаунс» во 2-м раунде Межконтинентального кубка ФИФА

Саудовский «Аль-Ахли» уступил на выезде южноафриканской команде «Мамелоди Сандаунс» в матче 2-го раунда Межконтинентального кубка ФИФА.

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