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Путин поздравил молодоженов с Днем семьи, любви и верности: главное за сутки

Путин поздравил молодоженов с Днем семьи, любви и верности: главное за сутки

Путин назвал семью главной опорой для каждого человека Президент Владимир Путин поздравил молодоженов со всей России в День семьи, любви и верности, правительство ввело полный запрет на экспорт дизеля для стабилизации рынка, а Вашингтон расширил географию ударов по военным объектам Ирана, зафиксировав взрывы в портовых городах и Ормузском проливе.

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