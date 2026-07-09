Путин поздравил молодоженов с Днем семьи, любви и верности: главное за сутки

Путин назвал семью главной опорой для каждого человека Президент Владимир Путин поздравил молодоженов со всей России в День семьи, любви и верности, правительство ввело полный запрет на экспорт дизеля для стабилизации рынка, а Вашингтон расширил географию ударов по военным объектам Ирана, зафиксировав взрывы в портовых городах и Ормузском проливе.