Владимир Беспалов отметил актуальность задач в сфере ЖКХ, намеченных в Послании

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов отметил актуальность для нижегородцев задач в сфере ЖКХ и жилищной политики, намеченные к решению Президентом в Послании Федеральному Собранию.
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