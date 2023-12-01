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Можно ли есть имитацию красной икры?

Можно ли есть имитацию красной икры?

Эксперт объяснила, в чем польза и вред искусственного продукта. На этот вопрос ответила директор департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова:— Стоимость красной икры с каждым годом становится все выше, поэтому на рынке появляется много продукции, которая не совсем является икрой, но тщательно под нее маскируется.

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