Можно ли есть имитацию красной икры?

Эксперт объяснила, в чем польза и вред искусственного продукта. На этот вопрос ответила директор департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова:— Стоимость красной икры с каждым годом становится все выше, поэтому на рынке появляется много продукции, которая не совсем является икрой, но тщательно под нее маскируется.
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