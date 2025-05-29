Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    В принципе всё вышесказанное можно было просуммировать одним выражением: Прежде чем пытаться меня испугать, подумай ...Кого придётся бом...
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Зюганов назвал конфликт с Украиной внутренним из-за незаконности роспуска СССР

Зюганов назвал конфликт с Украиной внутренним из-за незаконности роспуска СССР

Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (ЦК КПРФ) Геннадий Зюганов заявил, что незаконность роспуска СССР в 1991 году позволяет России рассматривать конфликт с Украиной как внутренний, куда не должны вмешиваться другие страны.

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Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
А написавший это всё олегус - совершеннейший хам и холуй мировой буржуазии.
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12 час.
Михаил Гриф
А по существу вопроса что-то можете сказать?😉
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11 час.
Астон Мартин
СССР это единое государство и распускать его желали исключительно политики а не народ ... и перехода к капиталистической платформе управления  граждане точно не ждали , она была навязана ...🥸
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11 час.
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