Основатель «Теремка»: McDonald’s будет шокирован ценой возвращения в России

Основатель «Теремка» Михаил Гончаров выразил мнение, что американской компании McDonald’s придётся заплатить «колоссальные деньги» за возвращение в Россию, поскольку стоимость выкупа будет зависеть от показателей сети «Вкусно — и точка».
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