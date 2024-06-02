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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Ерохин: «Зенит» пока выиграл не все, что можно – только российские трофеи. Сезон был непростым – это показывает, что у команды есть характер»

В воскресенье команда Сергея Семака выиграла Фонбет Кубок России, обыграв «Балтику» в Суперфинале. «Зенит» впервые в истории сделал домашний требл, выиграв чемпионат и Суперкубок России.

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