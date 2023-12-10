Тренер "Вашингтона" заявил, что переживает за Овечкина из-за безголевой серии

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери признался, что его не беспокоило отсутствие голов у российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в начале сезона, однако сейчас это начинает его волновать.
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