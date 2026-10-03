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Журнал «Профиль»

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Еврокомиссия не сможет покрыть дефицит военных нужд Украины на $8 млрд

Украина намерена закрыть свыше $7 млрд потребности на оборонные нужды за счет экономии и перераспределения расходов, а еще около $12 млрд найти совместно с партнерами.

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