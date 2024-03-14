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На Алтае трудоустроили более 580 алиментщиков, теперь работающих на оборону страны

На Алтае трудоустроили более 580 алиментщиков, теперь работающих на оборону страны

В итоге стабильная зарплата позволяет отправлять деньги на содержание детей Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на встрече с руководителем регионального управления Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Лабутиным ознакомился с итогами работы ведомства за 2023 год.

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