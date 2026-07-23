Избирком ЯНАО: в труднодоступных районах пройдет досрочное голосование

Избирком ЯНАО готовит досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях. Территориальные комиссии прорабатывают маршруты и уточняют списки избирателей, которые смогут проголосовать досрочно.
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