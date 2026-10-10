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"Страшнейший приказ Путина пришёл в войска". Форсирование Днепра. Раскрыта тайна "пропажи НГШ": Всё решится в январе

"Страшнейший приказ Путина пришёл в войска". Форсирование Днепра. Раскрыта тайна "пропажи НГШ": Всё решится в январе

Противник продолжает спекулировать по поводу своей собственной капитуляции, ибо ситуация, что на ЛБС, что в тылу, объективно - близка к критической.

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