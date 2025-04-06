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Царьград

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Зря переобулись: Циклон "Зион" принёс в Москву метель и месячную норму снега. К понедельнику всё станет ещё хуже

Зря переобулись: Циклон "Зион" принёс в Москву метель и месячную норму снега. К понедельнику всё станет ещё хуже

Неважные новости для большинства автомобилистов, которые сменили зимнюю резину на летнюю: синоптики обещают москвичам гололёд и сугробы.

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