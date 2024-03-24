Врач рассказал о единении людей в помощи пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Заместитель главного врача по медицинской части в ГБУЗ «Центр крови им. Гаврилова ДЗМ» Артем Синюткин выразил благодарность всем, кто пришел сдать кровь для помощи пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле».
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