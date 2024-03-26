Сегодня в Астраханской области электричество отключают в 3 городах и 6 поселениях

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 19:00. Во вторник, 26 марта, в плановом отключении электричества находятся 9 населенных пунктов: Астрахань – во всех районах (с 08:00 до 12:00, с 08:00 до 15:00, с 09:00 до 18:00, с 09:00 до 19:00, с 15:00 до 17:00); г.